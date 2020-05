Si può ricominciare a prendere l’espresso a Campobasso

Tra la gente c’è voglia di uscire e socializzare

Campobasso, ore 6: lungo le strade diversi runner, alcuni in coppia e a distanza di sicurezza, altri in solitaria. Dalla zona industriale, alle strade del centro, se ne incontrano più del solito. L’avvio della Fase 2 con meno restrizioni e maggiore libertà di circolazione, è stata accolta positivamente e con un senso di ‘liberazione’. Una data importante il 18 maggio che segna la ripartenza delle attività commerciali e di quelle dei servizi alla persona. Vetrine tirate a lucido e serrande alzate con i primi clienti che già di primo mattino non hanno voluto rinunciare al tradizionale appuntamento con il caffè al bar.