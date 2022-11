Si completa il passaggio al nuovo Contact Centre per gli utenti dell’informazione statistica

Il servizio di “Sportello per i cittadini” da oggi è inserito nel nuovo Contact Centre dell’Istat.

Si completa così il percorso avviato lo scorso 15 marzo 2022 che ha visto il passaggio nella nuova piattaforma di tutti i servizi agli utenti finora accessibili attraverso canali diversi: supporto nella ricerca di dati, richiesta di elaborazioni personalizzate, ricerche storiche e cartografiche, rilascio di microdati, acquisto di volumi, supporto per la realizzazione di articoli e trasmissioni televisive, informazioni sull’organizzazione, le attività e le rilevazioni in corso.

Il nuovo Contact Centre è bilingue, totalmente responsive e sviluppato in conformità con la normativa vigente in tema di privacy, uso dei cookie e accesso ai servizi pubblici. Esso si inserisce in un progetto più ampio, frutto della collaborazione tra Direzione informatica e Direzione della comunicazione e diffusione, con cui l’Istat intende creare un punto unico di contatto per contribuire a unificare l’immagine istituzionale nelle interazioni con tutti coloro – utenti, rispondenti, rilevatori, fornitori – che entrano in contatto con l’Istat, nonché per migliorare e semplificare l’accesso ai servizi forniti dall’Istituto.

Nella home del Contact Centre sono presentati i servizi disponibili, per ognuno dei quali l’area “Più info” guida l’utente nella scelta adeguata alle sue esigenze. La funzione “Cerca tra i servizi” è pensata per agevolare l’utente a individuare il servizio di cui ha bisogno. L’area “Informazioni e procedure” offre contenuti realizzati per rispondere ai quesiti e alle richieste più frequenti.

A seguito della registrazione l’utente può seguire in ogni momento lo stato di lavorazione della sua richiesta e disporre di un’area riservata per consultare il proprio archivio personale, scambiare messaggi con gli operatori per ottenere i dati e le informazioni di interesse.

Oltre alla piattaforma multicanale, che semplifica e migliora l’esperienza utente e che mira a garantire maggiore autonomia nell’accedere ai servizi dell’Istituto, è la console del back-office l’altra importante novità del sistema, che rende più efficiente l’intervento dell’operatore, consente la gestione integrata della richiesta in tutte le fasi del suo ciclo di vita e, per questa via, migliora la qualità del servizio offerto.

