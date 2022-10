Sferracavallo, Piampiano (Forza Italia): “ZTL non più in vigore dal 30 settembre”

Notizie



Con una nota inviata al settore mobilità del comune di Palermo, il consigliere Di Forza Italia, Leopoldo Piampiano, ha sollecitato la dismissione della segnaletica indicante la ZTL di piazza Marina a Sferracavallo non più in vigore dal 30 settembre. È stato anche richiesto, il cambio del senso di marcia della via Scalo e della via dei Pescatori.

“La ZTL in questione – afferma Piampiano – ha avuto un parziale successo in quanto in assenza di controlli costanti da parte degli agenti della polizia municipale, spesso la stessa è stata disattesa, creando disagi a cittadini ed operatori commerciali. Pertanto ho chiesto all’assessore alla Mobilita’, di valutare per la prossima stagione estiva un provvedimento di pedonalizzazione con l’utilizzo di dissuasori, al fine di garantire una corretta fruizione di questa importante area, della borgata di Sferracavallo”. Conclude il consigliere di Forza Italia.