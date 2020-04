Setien:”convinceremo Messi a rimanere, occhi su Neymar e Lautaro”

L’allenatore del Barcellona parla di calciomercato e del futuro di Messi: Neymar è un grande calciatore e a tutti piacerebbe allenare i migliori, ma sappiamo che costa tanto e che non è facile prenderlo. Lautaro? Non penso al futuro, ma al presente. Scegliere tra Lautaro o Neymar? Scelgo entrambi, perchè sono ottimi calciatori”. Ospite di Cadena Ser, l’allenatore del Barcellona Quique Setien cerca anche di guardare al futuro e al calciomercato della prossima estate. “A me piacciono tutti i grandi calciatori, e Neymar lo è – ha precisato Setien – ma per vedere se le voci diventano concrete, bisognerà aspettare di capire in che situazione saranno i club dopo questa emergenza”.

“Progetto vincente, cercheremo di tenere Messi” L’allenatore, sulla panchina del Barcellona da metà gennaio, ha parlato anche di Messi: “Abbiamo Leo che è il migliore al mondo e vuole vincere ancora con noi, soprattutto in Champions League. Lo convinceremo che anche il prossimo anno il Barcellona ha un progetto vincente” la sua certezza. Alla domanda se conta sulla permananenza dell’argentino in blaugrana la prossima stagione, dopo i forti attriti con la dirigenza nelle settimane scorse, Setien non ha dubbi. “Se conto di averlo il prossimo anno? Certo che si’, lo convinceremo”.