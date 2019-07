Sesto Fiorentino: prioettile per Salvini in una busta

A Sesto Fiorentino è arrivata una busta anonima con all’interno un proiettile per Matteo Salvini.

Ieri, al centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto Fiorentino è stato trovato un plico indirizzato al ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini.

Sul posto è intervenuta una squadra degli artificieri dei carabinieri perchè al suo interno era contenuto un proiettile calibro 22 avvolto in carta stagnola. Con dei ritagli di giornale è stata composta la scritta: “Ministro duce, Matteo Salvini, Camera, Roma”.

Attualmente sono in corso le indagini per capire chi abbia inviato la busta. Nel frattempo, il vicepremier non ha perso tempo a scrivere un post su Facebook dedicato.

“Un altro PROIETTILE indirizzato a me, intercettato dalla Polizia a Sesto Fiorentino.

Oltre 100 minacce di violenza e di morte contro di me da quando sono ministro. Evidentemente le parole di odio di certa sinistra convincono certe menti malate, ma sicuramente non mi fanno paura.

Anzi, mi fanno ancora più forza e voglia di combattere criminali di ogni genere.”