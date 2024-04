Servizio Pubblico per i Collegamenti con le Isole Minori

La Soluzione per Mantenere i Collegamenti Integrativi

La Regione Siciliana interviene prontamente per garantire i collegamenti con le isole minori come servizio pubblico obbligatorio. La decisione arriva in seguito alla sospensione dei trasporti marittimi annunciata dalla società SNS, con il rischio di gravi disagi per residenti, lavoratori e turisti.

Applicazione del Regolamento Europeo n. 1370/2007

La giunta regionale, su proposta dell’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, ha optato per l’applicazione del regolamento europeo n. 1370/2007. Questo prevede l’affidamento dell’obbligo di servizio pubblico alla società SNS per un periodo massimo di due anni, con un costo annuale stimato di circa 18 milioni di euro.

Risposta Immediata del Presidente della Regione

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza di questa decisione per evitare una situazione di emergenza economica e sociale. Grazie alla prontezza nell’individuare una soluzione, si assicura la continuità dei collegamenti con le isole minori, considerate una priorità per l’amministrazione.

Supporto alle Isole Minori e alle Amministrazioni Locali

L’assessore alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò, ha confermato l’impegno dell’amministrazione regionale nel sostenere le isole minori e le amministrazioni locali. Grazie alla procedura attuata, si superano temporaneamente le criticità emerse, mentre si lavora per definire una nuova gara per la continuità territoriale marittima.

Conclusioni

L’intervento della Regione Siciliana per garantire i collegamenti con le isole minori rappresenta una risposta tempestiva e efficace di fronte a una potenziale emergenza. Con l’applicazione del regolamento europeo e l’affidamento dell’obbligo di servizio pubblico alla società SNS, si assicura la continuità dei trasporti marittimi, preservando la vitalità e l’accessibilità delle comunità insulari.