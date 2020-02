Servizi di stampa: aumentano le richieste di album personalizzati online

L’evoluzione tecnologica ha cambiato profondamente le nostre vite, tuttavia alcune abitudini continuano a resistere anche di fronte alle innovazioni. È il caso, ad esempio, degli album fotografici, in grado di immortalare per sempre alcuni momenti importanti che si vogliono ricordare. In particolare, sono in forte aumento i servizi di stampa di album online, con cui è possibile ottenere un prodotto unico in base alle proprie preferenze.

La crescita delle richieste è costante, specialmente da parte delle famiglie che desiderano creare un fotolibro speciale, per realizzare una piccola storia fotografica di eventi importanti, come la nascita di un figlio o una vacanza. Tuttavia, il fenomeno interessa anche i più giovani, le coppie e gli anziani, poiché un album personalizzato può trasformarsi in un regalo davvero originale, ad esempio per celebrare l’amore verso il proprio partner o i propri genitori.

Come funziona la stampa di album fotografici personalizzati online

L’apprezzamento nei confronti di questo servizio di stampa fotografica è dovuto a una serie di aspetti. Innanzitutto, si tratta di un’opzione veramente pratica, in quanto è possibile effettuare l’ordine direttamente online in maniera digitale, senza doversi recare presso un negozio fisico specializzato. In questo modo, basterà scegliere il formato e il modello dell’album, dopodiché sarà possibile creare il proprio fotolibro direttamente sul sito web delle aziende che propongono il servizio, oppure attraverso appositi software da scaricare gratuitamente e installare all’interno del proprio pc.

Inoltre, è possibile decidere tutte le caratteristiche dell’album online, come il numero di pagine, le copie da far stampare, i temi grafici e la risoluzione delle foto digitali. Una volta realizzato il fotolibro, bisognerà soltanto attendere la consegna al proprio domicilio; in alternativa alcune aziende propongono anche il ritiro presso negozi specializzati: soluzioni flessibili in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza. Basta davvero solo un po’ di creatività per realizzare una vera e propria storia visuale, componendo in libertà il racconto di un momento importante da ricordare.

Tra i portali specializzati di riferimento per i servizi di stampa in rete c’è la piattaforma di

PhotoSì,

dove è possibile creare album fotografici personalizzati online, scegliendo tra vari tipi di fotolibri con copertina rigida o flessibile, con stampa su carta patinata o brillante. Allo stesso tempo, si può elaborare il proprio album online stabilendo il formato delle foto, la grafica, la quantità di copie e molte altre opzioni per realizzare una composizione speciale e originale. Una volta concluso l’album, bisognerà soltanto autorizzare la stampa, quindi ritirarlo presso uno degli oltre 8 mila negozi convenzionati, oppure pagare online e ricevere il fotolibro direttamente al proprio domicilio di residenza.

Perché creare un album online personalizzato?

I motivi che spingono sempre più persone a richiedere un album online sono diversi: si tratta di un servizio in grado di soddisfare infatti molteplici necessità ed esigenze. Come anticipato, sono le famiglie quelle che richiedono maggiormente questo servizio: la nascita di un figlio, per esempio, porta tantissimi genitori a voler immortalare alcuni momenti unici della sua esistenza, dai primi passi fino al primo giorno di scuola, passando per i compleanni importanti. Un libro fotografico consente di fermare per sempre quegli istanti, da rivedere successivamente per rivivere quelle stesse emozioni quando il ricordo è ormai lontano.

Allo stesso tempo, gli album personalizzati sono adatti a molte altre occasioni, ad esempio per celebrare l’amore di un figlio per i genitori, l’amicizia, traguardi significativi come la laurea o un successo sportivo, oppure per avere una raccolta delle migliori foto di una vacanza speciale. Molte richieste provengono da persone che vogliono regalare un fotolibro, un’idea originale in grado di emozionare chi riceve questa bellissima sorpresa, soprattutto quando alle spalle c’è un consistente valore simbolico ed emozionale.

Realizzare un album online offre diversi vantaggi, in quanto si usufruisce di un servizio facile da usare e piuttosto comodo, poiché è possibile creare il proprio fotolibro in qualsiasi momento. Inoltre anche i costi sono contenuti, con opzioni per tutte le fasce di prezzo. La personalizzazione, poi, è davvero elevata, dalla scelta della copertina a quella dei formati delle foto da stampare, con la possibilità di inserire anche sfondi ed effetti speciali, per un tocco unico e originale.