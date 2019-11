Serie A: volontà di giocare almeno una partita a stagione all’estero

“Con le regole attuali non è possibile, bisogna dirlo. Esiste una situazione che va tenuta sotto controllo, il precursore è la lega spagnola che da qualche anno sta cercando di far giocare una prima partita ufficiale di campionato all’estero”, ha proseguito De Siervo.

La Liga spagnola, come spiegato dall’ad della Serie A, si sta già muovendo in tal senso: l’obiettivo è quello di far giocare Villareal-Atletico Madrid a Miami, negli Usa. Fernando Roig, presidente del Villareal, ha affermato che «sia l’Atleti che noi accettiamo di giocare a Miami». Non sarà facile, dato che la Liga ha già tentato di portare Girona-Barcellona negli USA la scorsa stagione, ma la Federcalcio spagnola (Rfef) non lo ha permesso.