Serie A, Milan-Roma: i giallorossi di Mourinho fanno visita ai rossoneri di Pioli

Il Diavolo ospita la Roma a San Siro nel big match serale di domenica 14 gennaio, valido per la 20^ giornata del campionato italiano

Due delle squadre deluse dai quarti di finale di Coppa Italia si scontrano in un vero e proprio big match che apre il girone di ritorno. Eliminate in casa rispettivamente da Atalanta e Lazio, Milan e Roma si affrontano quindi la sera di domenica 14 gennaio allo Stadio San Siro di Milano – match valido per la 20^ giornata di Serie A, nonché 1^ turno del girone di ritorno del massimo campionato italiano.

Con qualche defezione da una parte e dall’altra, rossoneri e giallorossi hanno lasciato troppi punti per strada e non possono più permettersi di avere ancora ritardi sulle dirette concorrenti. La partita si preannuncia equilibrata e carica di tensione, come raccontano le statistiche presenti su quelli che le Betplays recensioni dicono di essere i migliori siti per quote e pronostici.

Milan-Roma, come arrivano le due squadre

Al di là delle due sconfitte ai quarti di finale di Coppa Italia, nessuna delle due squadre sta attraversando un momento semplice.

Il Milan si ritrova al terzo posto della classifica di Serie A con 39 punti conquistati, a -7 dalla Juventus seconda e a -9 dall’Inter prima. Il Diavolo ha vinto le ultime due partite in campionato contro Empoli e Sassuolo, ma prima era arrivato un brutto pareggio esterno con la Salernitana. L’ultimo ko della squadra di Pioli comunque risale al 3-2 rimediato ad inizio dicembre contro l’Atalanta. Questa è un po’ l’ultima chiamata per il Milan se vuole arrivare in primavera a giocarsi il titolo.

Discorso simile per la Roma, che però sta ancora peggio. La squadra di Mourinho infatti conta solo 29 punti conquistati, che le valgono l’8^ posto in classifica – a +1 sul Napoli ma a -1 da Atalanta e Lazio, a -3 dal Bologna e a -4 dalla Fiorentina attualmente al quarto posto. I giallorossi hanno pareggiato l’ultimo match in casa per 1-1 proprio contro la Dea; l’ultimo successo è quello casalingo di fine dicembre con il Napoli.

Milan-Roma, precedenti e statistiche

Milan e Roma si sono incontrate in totale fra tutte le competizioni nella loro storia la bellezza di 196 volte: 83 vittorie rossonere, 62 pareggi e 51 successi giallorossi. Considerando però solo le partite disputate a San Siro, il bilancio è ancora meno equilibrato: 51 successi a 22 a favore dei padroni di casa, con 25 pareggi.

La gara d’andata disputatasi a Roma ad inizio settembre è stata vinta dal Milan per 1-2. I rossoneri vengono infatti da 8 risultati utili consecutivi in campionato, fra casa e trasferta. L’ultimo successo dei giallorossi è quello casalingo di fine ottobre 2019. Per ritrovare però una vittoria della Roma a San Siro contro il Diavolo bisogna tornare allo 0-2 di inizio ottobre 2017.