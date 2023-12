Serie A, Bologna-Atalanta: i rossoblu di Thiago Motta ospitano la Dea di Gasperini

I bergamaschi fanno visita ai felsinei nel pomeriggio di sabato 23 dicembre, match valido per la 17^ giornata di Serie A

La Serie A scende in campo anche subito prima di Natale e di Capodanno. Nei prossimi giorni si giocheranno infatti le ultime due giornate dell’anno, di cui una andrà in scena interamente tra venerdì 22 e sabato 23 dicembre.

Nel pomeriggio di sabato, il match più atteso è lo scontro diretto per le posizioni europee tra Bologna e Atalanta, gara valida per la 17^ giornata del massimo campionato italiano: calcio d’inizio in programma allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna per le ore 15.00. Leggendo le varie recensioni su paripesa, è chiaro come questa sia una partita estremamente equilibrata e dall’esito oggi imprevedibile.

Bologna-Atalanta, come arrivano le due squadre

Il Bologna sta vivendo un momento magico. Nell’ultimo turno la squadra di Thiago Motta ha già vinto un altro scontro diretto, quello con la Roma di Mourinho: i rossoblu si sono imposti per 2-0 fra le mura amiche, di conseguenza di trovano ora al quarto posto della classifica in solitaria a quota 28 punti. I felsinei vengono da 4 risultati utili consecutivi in campionato, di cui 3 vittorie e 1 pareggio.

Sta bene anche l’Atalanta, che nel posticipo di lunedì sera ha superato con forza in rimonta la Salernitana vincendo per 4-1 davanti ai propri tifosi. La Dea si trova quindi in questo momento al 7^ posto in classifica a quota 26 punti, a -1 da Fiorentina e Napoli e a -2 proprio dal Bologna. La squadra di Gasperini viene da due vittorie consecutive, ma prima era caduta male in trasferta contro il Torino per 3-0.

La sfida è un vero e proprio scontro diretto, anche se nessuno lo avrebbe mai detto ad inizio stagione. Il percorso del Bologna è fin qui estremamente positivo, e quindi la squadra di Thiago Motta ha diritto a sognare l’Europa. Vuole confermarsi invece la formazione di Gasperini, che punta quantomeno l’Europa League ma sotto sotto – complici i continui ritardi delle avversarie – strizza l’occhio alla Champions.

Bologna-Atalanta, precedenti e statistiche

Bologna e Atalanta si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni ben 123 volte: 44 vittorie rossoblu, 34 pareggi e 45 trionfi bergamaschi. Considerando però solo le partite giocate in Emilia, il bilancio è molto meno equilibrato: 34 successi a 12 a favore dei padroni di casa, con 16 pareggi.

Nella passata stagione, sono arrivate due vittorie esterne: all’andata nel gennaio del 2023 ha vinto la Dea per 1-2 al Dall’Ara, mentre invece al ritorno nell’aprile del 2023 si è imposta la squadra rossoblu per 0-2 al Gewiss Stadium. Per ritrovare però una vittoria davanti ai propri tifosi da parte dei felsinei bisogna tornare addirittura al dicembre del 2019, quando il Bologna si impose appunto per 2-1 sull’Atalanta. Da allora, in mezzo ci sono state al Dall’Ara 3 partite – 2 successi nerazzurri e 1 pareggio.