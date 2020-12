Sequestro di botti illegali e mezzo chilogrammo di hashish in casa di un giovane di Santa Margherita ligure

I Carabinieri di Rapallo hanno sequestrato una ingente quantità di “botti” illegali a un giovane originario di Santa Margherita Ligure, che in casa nascondeva anche quasi mezzo chilogrammo di hashish. Il giovane, già colpito da un divieto di detenzione di armi, munizioni e sostanze esplosive emesso a suo carico per un episodio simile, ma di più lieve entità quando era ancora adolescente, è stato quindi arrestato non solo per la violazione del provvedimento, ma anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno cominciato a indagare dopo aver visto un video pubblicato su un gruppo “Facebook” privato denominato “Amici dei Fuochi di Artificio”. Nel video si vedeva il giovane impegnato nella realizzazione di artifizi pirotecnici artigianali che si rendeva anche disponibile per la vendita. I militari hanno quindi deciso di perquisire nelle prime ore del mattino l’abitazione del giovane, residente a Rapallo, e si sono trovati davanti a un vero e proprio laboratorio in cui il ragazzo stava allestendo artifizi artigianali destinati alla commercializzazione: 18 piccole “bombe” erano già pronte per essere immesse clandestinamente in commercio, ma c’erano anche diversi metri di miccia e quasi 1,5 chilogrammi di polvere pirica contenuta in un secchio.