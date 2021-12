Sequestrati beni per 6 milioni a imprenditore cosentino

Le indagini hanno preso spunto da precedenti penali dell’imprenditore per usura, truffa ed estorsione. Tali elementi sono stati integrati con le risultanze di indagini condotte da diverse Procure della Repubblica, che hanno consentito di appurare come l’uomo avesse creato un rapporto duraturo con altri soggetti dediti alle truffe nei confronti dell’Erario e alle bancarotte, tale da produrre reciproci vantaggi, sia in Calabria che in diverse altre zone del territorio nazionale ed in particolare Lazio e Lombardia. Le successive indagini a carattere economico-patrimoniale hanno fatto emergere la sproporzione esistente tra reddito e patrimonio.