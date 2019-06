Senza sue notizie da giorni, scatta l’allarme: giovane trovato impiccato

Giovane trentacinquenne trovato senza vita a Santa Francesca. Da giorni non dava più sue notizie. L’allarme è scattato l’altra sera, quando l’ex convivente si è recata a casa sua preoccupata. Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito. Daniele Cerelli si sarebbe tolto la vita impiccandosi all’esterno della sua abitazione. La vittima 35 anni appena, viveva sola nella casa dei genitori, entrambi morti anni fa. Un gesto che nessuno, nemmeno gli amici riescono a spiegarsi.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, da almeno un paio di giorni non rispondeva più al telefono. Diverse volte sia l’ex convivente che i familiari avrebbero cercato di mettersi in contatto con lui senza alcun risultato. Un messaggio inviato proprio all’ex avrebbe fatto temere il peggio facendo così scattare le ricerche. L’altro sera la tragica scoperta. Il trentacinquenne di Santa Francesca è stato rinvenuto sul retro della sua abitazione privo di vita. Il tragico episodio si sarebbe consumato presumibilmente un paio di giorni prima. Dopo la drammatica scoperta, sono stati subito allertati i carabinieri.

Sul posto i militari della compagnia di Alatri e un medico legale che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Spaziani di Frosinone. Ieri pomeriggio è arrivato il nulla osta del magistrato che ha restituito il corpo ai familiari per i funerali che si terranno quasi sicuramente nella giornata di domani. La notizia ha fatto il giro del paese, la comunità di Santa Francesca che conosceva bene la vittima è ancora profondamente scossa per la prematura scomparsa del ragazzo