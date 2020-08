Senza mascherina si rifiuta di scendere dal bus, denunciata

Pretendeva di restare sul bus senza indossare la mascherina e ha costretto l’autista a fermare il mezzo e chiamare i Carabinieri.

E’ successo ieri pomeriggio in via Lame, a Bologna. La donna, una 43enne nata in Romania, alla fine è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio e sanzionata per il mancato rispetto delle normative anti Covid19.

A chiamare il 112 è stato il conducente di un bus della lina 92b, che non era in grado di proseguire la corsa perché una passeggera stava mettendo a rischio l’incolumità di altre persone, in quanto voleva restare a bordo senza indossare la mascherina di protezione, che è obbligatoria. All’arrivo dei militari, la donna ha iniziato insistendo per sull’autobus senza indossare il dispositivo. L’autobus è potuto ripartire solo dopo una trentina di minuti.