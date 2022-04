Lunedì 11 aprile 2022 – Oggi a Melfi la Fim Cisl ha riunito i suoi delegati per un seminario di aggiornamento sui temi previdenziali e fiscali realizzato in collaborazione con Caf Cisl e Inas della Basilicata.

Presenti, per il Caf, il presidente regionale Enrico Gambardella e il direttore Marcello Brienza, e per l’Inas il direttore regionale Alfredo Cancellara. Ai lavori è intervenuto anche il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo.