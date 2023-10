“Sementi”, “Gli Anni Inversi” e “Capitale Futuro”: l’Assemblea incontra i vincitori

La Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e l’Ufficio di Presidenza hanno incontrato in Campidoglio i vincitori del bando ‘Sementi’ e premiato gli autori selezionati dei progetti ‘Gli Anni Inversi’ e ‘Capitale Futuro’.

Inclusione, tradizione e memoria, visione del futuro di Roma i temi al centro delle iniziative che hanno coinvolto la città in ottica intergenerazionale.

“Ringrazio tutti i partecipanti ai tre avvisi relativi a Sementi, Gli Anni Inversi e Capitale Futuro. Il nostro obiettivo è aprire le istituzioni ai cittadini e offrire opportunità di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale. Un ringraziamento anche agli uffici dell’Assemblea Capitolina e ai Commissari per il loro prezioso supporto”, afferma la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“Sementi è il titolo che da quest’anno caratterizza il bando dell’Assemblea capitolina per l’erogazione di contributi destinati a proposte socio-culturali – spiega Celli – Sono stati selezionati e finanziati 26 progetti che hanno declinato il seme dell’inclusione in tutte le sue sfaccettature, dai minori alle donne, dalla disabilità alle comunità Lgbt+”.

“Gli Anni Inversi è la rassegna di poesia in lingua italiana e in dialetto romanesco dedicata agli iscritti dei Centri Anziani di Roma Capitale. In questo caso sono state selezionate 24 poesie di 21 autori. Sono stati invece selezionati 8 autori per il Premio Capitale Futuro, che ha l’obiettivo di acquisire idee e proposte da parte degli studenti delle Università statali La Sapienza, Tor Vergata e RomaTre per lo sviluppo della città”, conclude Celli.