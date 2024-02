Selvaggia Lucarelli Attacca Ilary Blasi: Analisi Spettacolare di una Separazione Mediatica

Ilary Blasi: Capitalizzazione, Ricchezza, e un Libro Controverso

Selvaggia Lucarelli, scrittrice e blogger, ha lanciato un attacco sferrato nei confronti di Ilary Blasi, sottolineando la sua abilità nel capitalizzare sulla separazione da Francesco Totti. In un commento rilasciato al Fatto Quotidiano, Lucarelli espone il suo punto di vista sulla spinosa questione, evidenziando gli intricati dettagli della conduttrice.

Una Separazione Gestita con Maestria

La 49enne Lucarelli, pur non avendo letto il libro “Che stupida” di Blasi, traccia un quadro chiaro delle dinamiche della separazione. Critica l’iniziale gestione da parte di Francesco Totti, sottolineando l’importanza dell’intervista al Corriere della Sera, consigliata dall’avvocato Annamaria Bernardini de Pace.

Il Piano di Ricostruzione di Blasi

Lucarelli svela un piano astuto da parte di Blasi per ricostruire la sua reputazione. L’ex conduttrice avrebbe sfruttato eventi mediatici ben retribuiti, chiudendo accordi a lungo termine con colossi come Netflix e Mondadori. Questo, mentre Totti conduceva una vita più tranquilla dedicandosi al padel.

Capitalizzazione dell’Infelicità

“Ilary ha gestito la separazione in stile anni ’90”, afferma Selvaggia. Blasi ha venduto la sua storia ai grandi media, capitalizzando sull’infelicità e posizionandosi come una star astuta. La Lucarelli sottolinea come la conduttrice sia emersa non solo più ricca ma anche abilmente più umana, dipingendosi come una moglie innocente.

La Crudele Inversione di Ruoli

Selvaggia analizza il documentario di Netflix, “Unica”, che rivelerebbe la sfilacciatura del matrimonio. Mentre Totti affronta la transizione post-carriera, Blasi vive l’apice del successo. La giornalista evidenzia la crudele inversione di ruoli, creando una situazione difficile da metabolizzare per entrambi.

Il Nuovo Capitolo di Blasi

Blasi, rimasta nel loro ambiente sportivo, si fidanza con Sebastian, portandolo negli stessi luoghi frequentati con Totti. La Lucarelli nota la somiglianza fisica tra il nuovo compagno e l’ex marito. La conduttrice sembra focalizzata su una ricostruzione personale, mentre Totti si immerge in una nuova relazione.

Dal Docufilm al Libro: La Continua Narrazione di Blasi

Dopo il documentario, arriva il libro e un’altra intervista tv. Lucarelli sottolinea l’ironia di Blasi che tende una mano a Totti e ride dell’idea che lui possa leggere il suo libro. La giornalista conclude ironicamente, suggerendo che un titolo più onesto avrebbe potuto essere “Che gran simpatica paracu*a”.

In questa analisi, Selvaggia Lucarelli offre uno sguardo tagliente sul comportamento di Ilary Blasi, fornendo una narrazione chiara e incisiva della complicata situazione mediatica che circonda la separazione