Seduta della Terza commissione consiliare nella sede di AMG Energia Spa

Notizie











La terza commissione consiliare del Comune di Palermo ha tenuto la sua seduta del 06/09/2022 nella sede di AMG Energia Spa, in via Tiro a Segno. Si tratta di uno degli incontri che la commissione permanente, che si occupa di società partecipate, ha calendarizzato per avviare con le aziende comunali un proficuo rapporto di collaborazione, per conoscerne la situazione, analizzarne i problemi e valorizzarne risorse e potenzialità in modo da imbastire con le società partecipate un confronto costruttivo a beneficio dei servizi resi ai cittadini.

È stato il vicepresidente di AMG Energia, Domenico Macchiarella, assieme ai dirigenti della società ad accogliere il presidente della commissione, il consigliere Alessandro Anello, il vicepresidente Massimiliano Giaconia e la consigliera Concetta Amella. Il tema principale affrontato è stato quello della continuità aziendale e del mancato rinnovo del Contratto di servizio con il Comune per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione della città e la gestione dei servizi energetici comunali. “AMG Energia si trova in un limbo da cui va tirata fuori, con una proroga di un anno che scadrà a breve e l’eventuale ulteriore prosecuzione di un anno agganciata all’approvazione del bilancio di previsione del Comune – ha sottolineato il vicepresidente Macchiarella – E’ una situazione che sta fortemente penalizzando la società che non ha la possibilità di programmare adeguatamente la sua attività, dagli acquisti di materiali alla progettazione di azioni a medio e lungo termine, mettendo a frutto anche gli importanti traguardi raggiunti come la certificazione ESCo -prima utility pubblica della Sicilia ad averla ottenuta – che assegna all’azienda un ruolo da protagonista per la transizione energetica a livello comunale e non solo”. “Si apre un dialogo e un confronto che vuole essere costruttivo e propositivo – ha detto il presidente della Terza commissione consiliare, Anello – AMG Energia è un’azienda sana, che ha avviato un percorso evolutivo ed ha importanti prospettive. E’ un patrimonio dell’amministrazione comunale e della città che va valorizzato”.