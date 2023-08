Le sedie sono degli oggetti che si prestano molto a diventare dei veri e propri pezzi di design. Infatti, sono ad oggi diventati dei pietre miliari del design poiché tutti, ma proprio tutti, i più famosi architetti, progettisti e designer si sono cimentati almeno una volta nella sfida di disegnare e progettare una sedia. Da una parte ci sono lampade, vasi, bottiglie e altri complementi d’arredo ma niente riesce a scalfire l’idillio romantico che c’è tra sedie e design proprio perché le sedie rappresentano naturalmente una sfida per ogni designer che deve coniugare una funzione estetica e una più strettamente funzionale.

Quando il design incontra l’ergonomia

In un ufficio moderno e contemporaneo, non bisogna mai dimenticare di riservare un occhio di riguardo alla scelta delle sedie. In spazi come uffici, sale d’attesa e studi professionali per comunicare un certo prestigio, bisogna scegliere con attenzione le sedie per l’ufficio. Scegliendo con attenzione tra le più belle sedie di design, è possibile comunicare un certo status symbol. Infatti, è possibile comunicare anche attraverso la scelta del mobilio all’interno di un ufficio. Anzitutto, una sedia curata nello stile comunica immediatamente l’interesse del suo proprietario verso l’arte e il design.

Questo diventa ancora più vero quando emerge la necessità di esprimere il brand e aumentare la brand awareness, soprattutto per il momento in cui si parla di un brand personale. Per queste ragioni, una sedia di design inserita all’interno di un contesto di lavoro, aiuta a raggiungere diversi obiettivi. Anzitutto, dimostra una certa forza dal punto di vista economico. Naturalmente, sottintende anche il buon gusto di chi l’ha scelta e la conoscenza dell’arte perciò una certa cultura alle spalle. Infine, le sedie sono comunque oggetti pensati per fornire un posto a chi si deve sedere ma quando sono di design, diventano anche più accoglienti e belle da vedere.

I materiali per le sedie dell’ufficio

Dopo aver parlato un po’ di forme delle sedie per l’ufficio, tocca ora passare ai materiali più usati. Le varie scelte di progettazione, tengono anzitutto conto del materiale con cui vengono fatte. Solitamente la struttura può essere realizzata in metallo come acciaio o alluminio perché sanno essere resistenti ma pur sempre leggeri. Accanto a questi, intramontabile è il classico legno che vanta sempre una resa estetica impareggiabile e.

Per la struttura ma anche l’intero corpo la plastica ha fatto capolino all’interno degli uffici ormai più di 80 anni fa e non è più uscita. Tuttavia, per garantire maggiore comodità ed ergonomia, il tessuto per la seduta e lo schienale è irrinunciabile. Le sedute più ricercate e che esprimono grande eleganza vengono realizzate naturalmente in pelle. Al giorno d’oggi va molto anche la pelle sintetica per chi vuole comunicare anche rattan una maggiore attenzione all’ambiente.

Su di una sedia zig zag a sbalzo, una vera pietra miliare del design negli spazi di lavoro, si usa tanto anche il, uno di quei materiali che al giorno d’oggi sta tornando in voga anche per l’arredo di interni più in generale.