SECONDO TEMPO DI “CALEIDOSCOPIO” La Stagione Spazio FLIC 2023/2024

Cartellone di spettacoli ed eventi della FLIC Scuola di Circo presso Spazio FLIC, Centro Internazionale per le Arti Circensi a Torino



Dall’11 gennaio al 30 giugno 2024

@ Spazio FLIC, via Niccolò Paganini 0/200, TORINO

Ingressi gratuiti e a pagamento con informazioni nel comunicato allegato

www.flicscuolacirco.it



LE INFORMAZIONI IN BREVE

CALEIDOSCOPIO è il titolo della Stagione Spazio FLIC 2023/2024, cartellone di spettacoli che la FLIC Scuola di Circo di Torino propone presso Spazio FLIC, Centro Internazionale per le Arti Circensi.

Dall’11 gennaio al 30 giugno 2024 va in scena il secondo tempo con 18 spettacoli in 27 appuntamenti e grande finale dal 28 al 30 giugno con la seconda edizione del Festival OSCILLANTE.

L’ampio cartellone propone spettacoli di compagnie ospiti, la restituzione di residenze artistiche ospitate nello Spazio e gli spettacoli che hanno come protagonisti gli allievi dei corsi professionali, con gli storici Circo in Pillole, le presentazioni dei Progetti Personali e gli spettacoli di fine corso.

La Stagione viene realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, Ministero della Cultura, Regione Piemonte e Città di Torino, con il patrocinio di Circoscrizione 6 – Barriera di Milano

La FLIC Scuola di Circo di Torino è la prima scuola professionale di circo contemporaneo italiana nata all’interno della storica Reale Società Ginnastica. Nei suoi 21 anni di attività ha accolto artisti da tutto il mondo e ha creato una rete di relazioni che la rendono un punto di riferimento per la community europea del settore.

CALEIDOSPCOPIO è il titolo della Stagione Spazio FLIC 2023/24 che la FLIC realizza grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte e della Fondazione Compagnia di San Paolo, con il patrocinio della Città di Torino, con il patrocinio di Circoscrizione 6 – Barriera di Milano

Dopo il Primo Tempo, andato in scena tra il 14 ottobre 2023 e il 6 gennaio 2024 con 7 spettacoli in 13 appuntamenti, dall’11 gennaio al 30 giugno 2024 va in scena il secondo tempo della Stagione con 18 spettacoli, tre prime nazionali e tre work in progress, in 27 appuntamenti e grande finale dal 28 al 30 giugno con la seconda edizione di OSCILLANTE.

L’ampio cartellone propone spettacoli di compagnie ospiti, la restituzione di residenze artistiche ospitate nell’ambito del programma di residenza artistica SURREALE 2023 e gli spettacoli che hanno come protagonisti gli allievi dei corsi professionali: gli storici Circo in Pillole, le presentazioni dei Progetti Personali e gli spettacoli di fine corso, tutti diretti da registi e coreografi di caratura internazionale.

Dopo il successo dello scorso anno, anche questa Stagione si concluderà con OSCILLANTE, primo festival europeo dedicato esclusivamente alle discipline aeree ballant, ovvero oscillanti. Dal 28 al 30 giugno l’Area Bunker e lo Spazio FLIC ospiteranno prime nazionali, spettacoli outdoor, performance in sala e masterclass in cui le principali tecniche circensi utilizzate saranno trapezio ballant, corda volante e quadro aereo.

Sabato 13 gennaio è parte del Caleidoscopio il convegno dal titolo “CROSS-OVER: il circo come espressione artistica plurale”, a cura di Giovanna Milano, Teresa Noronha Feio, Stevie Boyd e Francesco Sgrò, in cui interverranno personalità del circo, della danza e più in generale del mondo dell’arte contemporanea fra cui registi, artisti, drammaturghi, professori e ricercatori.

Gli spettacoli vanno in scena allo Spazio FLIC, il Centro Internazionale per le Arti Circensi che la FLIC ha ricavato da un vecchio hangar industriale nell’Area Bunker nel quartiere Barriera di Milano.

Presentazione del programma da parte della curatrice Giovanna Milano:

Il secondo tempo del Caleidoscopio apre a una narrazione che incrocia i concetti di repertorio, gemmazione, replicabilità dello spettacolo o della ricerca artistica, minimalismo, relazione, età adulta e infanzia.

Lo fa a partire dalla figura delle autrici e degli autori che ruotano la prospettiva e cambiano il punto di vista sul circo. Artisti e artiste che in alcuni casi non partono dal circo, cominciano un viaggio che inizia altrove, per andare verso un’idea, un’urgenza artistica, un’emozione, ed arrivano al circo, rinnovandolo.

Creazioni che approdano a nuovi territori tra circo, coreografia e arte contemporanea, con immagini spesso simmetriche che mutano in modo imprevedibile e variabilissimo e che offrono al pubblico una visione caleidoscopica del circo da cui possono nascere riflessioni multiple.