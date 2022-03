Secondigliano, rimossi paletti e fioriere abusive

Nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio e ripristino della legalità nella zona della Municipalità 7, la Polizia Locale di Napoli ha dato corso ad una operazione cui hanno preso parte personale della U.O. Secondigliano, del Commissariato di P.S. di zona e dei Vigili del Fuoco. L’intervento è stato condotto in Via Dante, Via Vittorio Emanuele III e Piazza Di Nocera. In totale si è provveduto a rimuovere 30 paletti e 12 fioriere abusive. Durante le operazioni, oltre a redigere i verbali ai veicoli trovati in sosta vietata, in Via Cupa del Principe è stata rimossa una baracca abusiva utilizzata per la vendita di sigarette di contrabbando.