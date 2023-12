Se anche tu pensi che il regalo perfetto non esista, questo messaggio è per te! 5 motivi che rendono il kit solidale digitale un regalo perfetto: 1) è una scelta ecologica e sostenibile 2) è per tutti i gusti e per tutte le tasche, per tutte le età 3) arriva direttamente su whatsapp o per e-mail, pronto per essere inviato a chiunque tu desideri 4) devi solo scegliere se donare cibo, istruzione o salute a più di 21.000 bambini e bambine in Kenya, Tanzania e Zambia!

5) puoi ordinarlo fino al 22 dicembre 2023

Non ti resta che ordinare il tuo kit digitale!