ScuoleCittaMetroTo: Sfalci e Potature al Curie-Levi e al Beccari di Torino

Manutenzione Verde: Cura degli Spazi Esterni

Inizia la stagione della manutenzione verde presso gli Istituti superiori della Città metropolitana di Torino.

Interventi del 15 Aprile

Lunedì 15 aprile, sono stati eseguiti interventi di sfalcio e potatura presso due importanti Istituti di istruzione superiore della città.

Istituto Curie Levi di Via de le Salette

Presso l’Istituto Curie Levi, situato in via de le Salette, è stato effettuato lo sfalcio del prato per garantire un ambiente curato e accogliente.

Istituto Jacopo Bartolomeo Beccari in Via Parenzo

Nell’Istituto Jacopo Bartolomeo Beccari, ubicato in via Parenzo, è stata eseguita la potatura della siepe lungo la recinzione, contribuendo così alla manutenzione degli spazi esterni.

Conclusioni

Gli interventi di sfalcio e potatura sono parte integrante della cura degli spazi esterni negli istituti scolastici, contribuendo a creare un ambiente sicuro e piacevole per gli studenti e il personale.