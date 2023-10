Scuola, Sindaco incontra Associazione Presidi: “Chiudiamo il 90% dei cantieri PNRR con 18 mesi di anticipo”

Incontro in Campidoglio tra il Sindaco Roberto Gualtieri, il consigliere delegato all’Edilizia scolastica di Città Metropolitana Daniele Parrucci e l’Associazione Nazionale Presidi di Roma e del Lazio, con i presidenti Mario Rusconi e Cristina Costarelli, per fare il punto sullo stato di avanzamento dei progetti del PNRR destinati alla ristrutturazione degli edifici scolastici superiori.

“Il piano per le Scuole che abbiamo avviato per Roma e la Città Metropolitana è un grande successo di questa amministrazione. Ristrutturazione, adeguamento sismico, antincendio e messa in sicurezza degli Istituti superiori del territorio sono interventi essenziali per garantire edifici sicuri ed efficienti a studenti, insegnanti e operatori. Sono 175 i progetti finanziati dal PNRR e di questi cantieri il 75% è già aperto e tutti saranno operativi entro il 30 novembre. In numeri assoluti, già 20 cantieri sono stati chiusi e 19 sono all’80% di stato di avanzamento dei lavori. Chiuderemo il 90% dei cantieri entro il 2024, un anno e mezzo prima della scadenza prevista mentre il restante 10%, che riguarda interventi più invasivi e delicati dal punto di vista strutturale, saranno completati nel 2026, così come indicato nel PNRR. Ad oggi i fondi ammontano a 130 milioni, risorse che abbiamo ripartito nei 175 progetti” ha dichiarato il Sindaco Gualtieri.

Dal Campidoglio la richiesta al Governo di trovare nuove risorse che sono state stimate in 180 milioni in base alla rimodulazione del PNRR. “Abbiamo dimostrato di essere in grado di utilizzare le risorse al meglio – ha spiegato ancora il Sindaco – e vogliamo intervenire su tutte le Scuole di Roma e della Città Metropolitana. Un esempio è il cantiere del Liceo Seneca, una struttura che dal 1970 non era mai stata oggetto di interventi di manutenzione. Il cantiere chiuderà a maggio 2024, in anticipo rispetto alle previsioni. Questo conferma come sia possibile utilizzare i fondi in modo veloce e funzionale e come sia necessario sfruttare fino in fondo la straordinaria occasione del PNRR”.

“Sulle scuole di Roma e della sua provincia pesano decenni di mancati investimenti, per sanare questa ferita aperta da oltre 20 anni servono ulteriori risorse. La sicurezza dei nostri figli e di tutti gli operatori del settore non ha un colore politico, per questo ci aspettiamo un segnale forte e deciso da parte del Governo”, il commento del consigliere delegato Parrucci.

“Grazie al Sindaco Gualtieri e al consigliere Parrucci per questo momento di incontro. Si osserva realmente un nuovo approccio al tema dell’edilizia scolastica caratterizzato da trasparenza, chiarezza e pianificazione degli interventi, attraverso cui molte scuole stanno risolvendo seri problemi strutturali in edifici molto compromessi. Auspichiamo il completamento delle opere previste e sosteniamo la richiesta dei fondi necessari a dare risposta alle necessità di tutte le scuole, a garanzia del diritto allo studio in ambienti sani, sicuri e adeguati all’apprendimento”, il commento del professor Mario Rusconi, presidente della ANP Roma, e della professoressa Cristina Costarelli, presidente ANP Lazio.