Scuola: 81,2% studenti in presenza dal 24 al 29 gennaio

Su un campione pari al 78% delle istituzioni scolastiche statali (pari a 6.360 scuole su 8.157 scuole in totale, nella settimana dal 24 al 29 gennaio gli alunni in presenza sono stati 4.676.728 pari all’81,2%, le classi in presenza sono state l’82,8% di cui 14,6% in didattica digitale integrata (Ddi), le classi in dad e le sezioni in quarantena sono state 50.579 pari al 17,2%.

E’ quanto emerge dai dati di monitoraggio sull’andamento pandemico in ambito scolastico relativi al periodo 24-29 gennaio diffusi dal ministero dell’Istruzione.

Il ministero fa anche sapere che il 99,2% del personale docente e ATA è in regola con l’obbligo di vaccinazione e il personale destinatario di provvedimenti di sospensione dal servizio per inadempienza ammonta a meno dell’1% della platea complessiva.