Scopri la Bellezza di Città della Pieve anche di Sera: Nuovo Percorso Panoramico sulla Torre Civica

Città della Pieve, 27 dicembre ’23 – Un nuovo gioiello architettonico si affaccia sulla cittadina di Città della Pieve, arricchendo l’esperienza dei visitatori e dei residenti. I lavori strutturali del “Percorso di visita della Torre Civica con affaccio panoramico sulle terre del Perugino-Por Fesr 2014-2020” sono stati completati con successo.

Questo nuovo percorso di salita alla sommità della Torre Civica offre un’occasione unica per la cittadinanza e i turisti di godere di una vista mozzafiato a 360°, spaziando dal suggestivo Monte Amiata fino all’incantevole panorama di Perugia.

L’accesso al percorso, attraverso scale interne, è stato integrato con cura nella struttura esistente della torre, preservandone l’integrità storico-architettonica e garantendone la stabilità statica. Il risultato è un equilibrio perfetto tra modernità e rispetto per la storia locale.

“Completati alcuni dettagli di rifinitura” – spiega l’Amministrazione Comunale – “il nuovo percorso di affaccio panoramico della Torre Civica costituirà un ulteriore motivo in più per visitare questa splendida città.”

Ciò che rende questa notizia ancora più entusiasmante è l’annuncio dell’installazione imminente di un impianto di illuminazione. Questa scelta strategica permetterà alla cittadinanza e ai visitatori di godere della bellezza del panorama anche nelle ore serali, trasformando la visita in un’esperienza magica sotto le stelle.

Città della Pieve continua a dimostrare il suo impegno nel promuovere il patrimonio storico e artistico, offrendo un’esperienza turistica completa e fruibile in ogni momento della giornata. Il nuovo percorso sulla Torre Civica diventa così non solo un’aggiunta significativa alla sua skyline, ma anche un punto di riferimento per chi desidera vivere la città in ogni suo aspetto.