Scoperta centrale produzione e smercio droga, un arresto

Ha trasformato la sua abitazione a Selargius in un centro di produzione e smistamento della droga. Lo hanno scoperto i poliziotti della squadra mobile che hanno sequestrato oltre sette chili e mezzo di droga.

In manette con l’accusa di detenzione e spaccio è finito Marco Olla, 42 anni, personaggio noto alle forze di polizia. Sotto chiave sono finiti anche 27.800 euro, denaro che sarebbe stato guadagnato con lo smercio di droga.

Il blitz, condotto dal ‘Falchi’ della squadra mobile è scattato ieri. I poliziotti, dopo una breve attività di indagine, hanno perquisito l’abitazione del 42enne recuperato 6,5 chili di marijuana divisi in 40 vasetti di vetro, 90 grammi di cocaina e un chilo di hascisc che si trovavano in una borsa frigo. In una cassetta degli attrezzi è stato invece recuperato il denaro.

Ispezionando la casa gli agenti hanno anche scoperto una stanza che era stata trasformata in serra per coltivare la droga con all’interno 18 piante di marijuana. Il 42enne adesso si trova in carcere a Uta.