Scontro tra un furgone e uno scooter in via Cadighiara a Genova: un ferito

GENOVA – Grave incidente questa mattina intorno alle 9.30 in via Cadighiara nelle alture di Genova tra San Desiderio e Borgoratti. Per cause ancora in fase di accertamento uno scooter e un furgoncino si sono scontrati.

Ad avere la peggio la persona a bordo del mezzo a due ruote rimasto ferito a terra. Immediato sul posto l’intervento del personale sanitario che ha prestato le prime cure al centauro. Il ferito è stato poi caricato su un’ambulanza e trasferito in ospedale.