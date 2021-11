Scontro tra autocisterna e camion, più di 90 morti in Sierra Leone

E’ salito ad almeno 99 morti il bilancio dell’esplosione avvenuta la scorsa notte a Freetown, capitale della Sierra Leone, a seguito di uno scontro tra un’autocisterna piena di carburante e un tir in una stazione di servizio.

I feriti ricoverati in ospedale sono un centinaio.

Lo riferisce la Bbc.

Secondo il bilancio, oltre alle vittime accertate ci sono diverse persone ustionate, tra cui donne e bambini. In precedenza la Croce Rossa aveva parlato dell’esplosione di un deposito di carburante. “Sono addolorata nell’apprendere di un’esplosione lungo Bai Bureh Road, Wellington, dopo che un camion che trasportava carburante si è scontrato con un altro camion”, ha detto la sindaca di Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr. “I video e le foto che fanno il giro dei social media sono strazianti”, ha aggiunto. Da parte sua il portavoce dell’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, Mohamed Lamrane Bah, ha detto che vi sono numerosi feriti, molti dei quali sono in condizioni critiche.

Il rogo che si è scatenato dopo l’esplosione si è propagato in tutto il quartiere circostante, provocando vittime nelle auto vicine e in diverse strade adiacenti. Secondo la ricostruzione di un soccorritore citato dall’Afp, la maggior parte delle vittime sarebbero venditori ambulanti e motociclisti rimasti uccisi mentre cercavano di recuperare del carburante fuoriuscito dall’autocisterna.