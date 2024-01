Scomparsa di Fabio Ferrari: Ricerche Intense nella Val Trompia

Una Corsa, Una Scomparsa

Sono ore di preoccupazione per Fabio Ferrari, il runner di 55 anni originario di Provaglio d’Iseo, disperso dal territorio comunale di Bovegno, in Val Trompia, da domenica scorsa. La moglie, angosciata per la sua mancata rientranza a casa, ha lanciato l’allarme, scatenando un’immediata operazione di ricerca.

Le Operazioni di Ricerca in Corso

Nelle ultime ore, le squadre della V Delegazione Bresciana del Cnsas hanno intensificato le ricerche nella zona del Monte Muffetto, lungo i percorsi che Fabio potrebbe aver intrapreso. Questi percorsi sono diventati prioritari grazie al continuo lavoro di analisi e raccolta delle informazioni condotto fino ad ora, come indicato dal Soccorso Alpino. Anche i Vigili del Fuoco sono attivamente impegnati sul campo.

L’Appello della Società Atletica Franciacorta Oxyburn

Fabio Ferrari, membro della società Atletica Franciacorta Oxyburn, era partito per una corsa da Graticelle, frazione di Bovegno. La moglie, preoccupata per la sua mancanza di notizie e il ritardo nel rientro, ha lanciato un appello su Facebook. La società ha chiesto l’aiuto della comunità: “Fabio non è ancora tornato a casa, e non abbiamo più notizie su di lui! Ogni informazione è fondamentale! In caso di avvistamenti o informazioni, contattate i Vigili del Fuoco di Brescia al 334.6843570.”

Conclusioni

In conclusione, la comunità si mobilita per ritrovare Fabio Ferrari, mettendo in atto ogni risorsa disponibile. Le ricerche continuano nella speranza di riportare il runner sano e salvo tra i suoi cari. La solidarietà è fondamentale in situazioni come queste, e ogni informazione può fare la differenza. La nostra speranza è che Fabio venga ritrovato al più presto.