Scivolone in Borsa per Atlantia: titoli deboli

Si amplia la corrente di vendite in Piazza Affari su Atlantia: il titolo, debole dall’avvio della seduta, cede oltre il 2% a 2,35 euro tra scambi intensi, mentre l’indice generale della Borsa di Milano sale ben oltre il punto percentuale.

Sulla holding di controllo di Autostrade per l’Italia, il cui titolo si trova vicino ai minimi recenti di inizio dicembre, pesano soprattutto le ipotesi di revisione delle concessioni autostrada. In effetti, per il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli sussistono «troppe evidenze di mancata manutenzione delle autistrade». Intervenuta a “24 Mattino” su Radio24, la responsabile Infrastrutture del Pd nel governo Conte due ha affrontato il dossier relativo alle concessioni ad Autostrade per l’Italia (gruppo Atlantia).

«Prima di renderlo pubblico – ha affermato -, credo sia corretto farlo vedere al presidente del Consiglio e ai miei colleghi ministri. È ovvio però, è evidente a tutti, che qualcosa in questi anni è successo, o meglio temo che qualcosa non sia successo: abbiamo troppe evidenze, ahimè concrete, di situazioni di mancata manutenzione, di ritardi o di manutenzioni fatte secondo criteri che non sono oggettivi». «Le conseguenze – ha aggiunto – le decidiamo insieme ai miei colleghi, è una responsabilità collettiva». De Micheli ha messo in evidenza che «stiamo parlando di una vicenda molto complicata di una concessione che riguarda 2.800 chilometri di autostrade». «Ho sempre detto – ha poi aggiunto -che tutto il rapporto concessorio tra lo Stato e i concessionari ha bisogno di essere rivisto, perchè in troppe situazioni è emerso che questi contratti danno molti vantaggi al concessionario e mettono lo Stato in una condizione di debolezza».