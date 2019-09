Scivola per 50 metri mentre cerca funghi, soccorsa con l’elicottero

Stava cercando funghi assieme al marito, quando è scivolata per circa 50 metri. È successo oggi nel parco dell’Antola in Alta Val Trebbia: i vigili del fuoco sono subito intervenuti per soccorrere una donna di 73 anni che, cadendo, è arrivata fino alla spiaggia sottostante del Lago del Brugneto.

Necessario l’elicottero Drago per il recupero della donna: ad intervenire è stata la squadra del distaccamento di Genova Est. Il personale elisoccorritore si è calato e ha con il verricello ha caricato a bordo l’infortunata per il trasporto in ospedale.