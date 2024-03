Sciacallo Dorato: Recuperata la Carcassa nel Trentino

Rinvenimento della Carcassa e Indagini in Corso

La carcassa di una femmina di sciacallo dorato è stata scoperta sull’Altopiano della Vigolana, nei pressi del rifugio Paludei nel Comune di Vattaro. Il Corpo forestale trentino ha recuperato l’animale, che sarà sottoposto a esami all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per determinare le cause della morte.

Presenza dello Sciacallo Dorato in Trentino

La presenza dello sciacallo dorato nel Trentino è nota dal 2012, quando è stata rinvenuta per la prima volta una carcassa. Tuttavia, si è cominciato a parlare della sua possibile presenza sul territorio provinciale fin dal 1995. Attualmente, sono confermati due nuclei familiari a Fiavé e in Val di Stava (Tesero), con segnalazioni in varie zone della provincia.

Segnalazioni e Avvistamenti

Sono state segnalate presenze dello sciacallo dorato sopra Varena, Cavedine e Volano, mentre ululati tipici dell’animale sono stati uditi nel Bleggio superiore. Un recente avvistamento è stato catturato da una fototrappola del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino il 6 febbraio 2024.

Conclusioni sulle Indagini in Corso

Le indagini sull’animale recuperato e sulle segnalazioni di presenza dello sciacallo dorato nel Trentino sono cruciali per comprendere meglio la sua diffusione e il suo impatto sull’ecosistema locale. Restiamo in attesa dei risultati degli esami condotti dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per ottenere ulteriori informazioni sulla situazione e sulle eventuali azioni da intraprendere per la sua conservazione e gestione.