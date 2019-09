Schianto in moto a Genova, due centauri gravi all’ospedale

Grave incidente questa notte in via Sifredi a Genova. Il bilancio è di due motociclisti, un uomo e una donna, ricoverati in gravi condizioni all’ospedale.

Il fatto è accaduto intorno a mezzanotte. Per cause anche in fase di accertamento l’uomo alla guida del mezzo a due ruote ha perso il controllo della moto. Violento l’impatto con l’asfalto. Sul posto immediato l’intervento del personale sanitario che ha provvduto a prestare le prime cure ai due feriti. Valutate le loro condizioni i due sono stati traferiti in codice rosso uno all’ospedale Vila Scassi di Sampierdarena e l’altra al Galliera