SCHEDA INFORMATIVA “SICUREZZA ON THE ROAD”: COME INTERVENIRE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE E PRIMO SOCCORSO?

Secondo i dati ACI-Istat, nel 2022, sulle strade italiane, si sono registrati 165.889 incidenti con lesioni a persone (151.875 nel 2021, +9,2%), che hanno causato 3.159 decessi (2.875 nel 2021, +9,9%) e 223.475 feriti (204.728 nel 2021, +9,2%). Solamente nel Lazio, durante il 2022, ci sono stati 20.275 incidenti stradali (+15,9% sul 2021), posizionando la regione al 2° posto in Italia. Ma se si confronta il dato con la popolazione, la regione è al 4° posto con 354,4 incidenti ogni 100mila residenti. A livello provinciale, Roma è prima sia per numero di incidenti (16.369) sia in relazione alla popolazione (387,2 incidenti ogni 100mila residenti).

Per contribuire a ridurre i dati allarmanti condivisi da ACI-Istat e migliorare le condizioni di sicurezza stradale, Bridgestone, leader globale nella produzione di pneumatici, e la Croce Rossa Italiana, la più grande Organizzazione di volontariato in Italia, hanno dato vita a “Sicurezza on The Road”, un progetto dedicato all’educazione e all’informazione sul tema della sicurezza stradale. Il progetto sarà presente alla 25esima edizione della “Race for The Cure”, organizzata da Komen Italia, che si terrà presso il Circo Massimo di Roma dal 9 al 12 maggio.

L’iniziativa coinvolgerà un pubblico ampio: in particolare, i bambini di scuole medie ed elementari e ragazzi delle superiori assisteranno a delle presentazioni frontali e a delle attività ludico-formative. Tra le tematiche, oltre al nuovo codice della strada, ai comportamenti sicuri al volante (distanza di sicurezza, telefono, alcol, stupefacenti, ecc.) e all’importanza della manutenzione per la sicurezza (pneumatici, freni, ecc.), si affronterà anche un tema molto sentito come quello del soccorso stradale.

Su questo ultimo punto, come intervenire in caso di incidente stradale e primo soccorso ?

Tra le attività ludiche che verranno organizzate, ci sarà anche un quiz con carte da gioco, che permetterà di testare le conoscenze in merito alle attività di soccorso stradale. Ecco alcuni esempi:

Siete un gruppo di amici in macchina e state andando al mare. Lungo il tragitto, vedete davanti a voi due macchine ferme che hanno appena avuto un incidente. Accanto alle macchine ci sono un’ambulanza e un’auto della polizia. Cosa decidete di fare? Rallentate e vi fermate per vedere (errata)



Andate avanti per la vostra