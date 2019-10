Scappano dai carabinieri su scooter rubato, denunciato 14enne

L’altra sera in piazza Tommaseo una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha intercettato un motociclo con a bordo due giovani, che, oltre ad andare a velocità sostenuta, non si sono fermati al semaforo con luce rossa. Il conducente del mezzo, notati i carabinieri, si è dato alla fuga fino in via Tolemaide, dove ha perso il controllo, rovinando sull’asfalto.

I due fuggitivi hanno continuato a scappare a piedi, ma il passeggero è stato bloccato. Identificato, il 14enne, studente di Quinto, è stato denunciato per concorso in ricettazione poiché lo scooter è risultato oggetto di furto.

Indagini in corso per identificare il complice. Il mezzo recuperato è stato restituito al legittimo proprietario.