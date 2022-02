Scappano a carabinieri e buttano sacchi 5,5 kg marijuana

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei carabinieri ha intimato l’alt, la notte scorsa in piazza Caricamento, a un’autovettura Alfa Romeo 147 sospetta, con a bordo il conducente e una donna quale passeggero.

L’uomo, al quale erano stati richiesti i documenti, improvvisamente ha inserito la marcia e si è dato alla fuga a forte velocità.

Mentre erano inseguiti dai militari, per le vie del centro cittadino, la donna ha tentato di liberarsi di alcuni sacchi lanciandoli dal finestrino. I due, sempre inseguiti dalle ‘gazzelle’ sono stati bloccati in corso Europa che stavano percorrendo contromano, dove l’autista dopo aver tentato di speronare un’auto dei carabinieri, ha abbandonato il veicolo dandosi alla fuga a piedi e facendo perdere le sue tracce. La donna, una cittadina livornese di 35 anni, è stata fermata e denunciata all’Autorità Giudiziaria per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli involucri che la stessa donna ha buttato dal finestrino della macchina in corsa, contenevano complessivamente 5 kg e mezzo di marijuana, sequestrati unitamente all’auto. Continuano le ricerche del fuggiasco.