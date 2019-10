Scale mobili rotte: chiusa per tre mesi la stazione di Baldo degli Ubaldi

Chiusa per tre masi la stazione della metro A Baldo degli Ubaldi a causa delle scale mobili non in sicurezza.

Un’altra stazione della metro A di Roma chiude per problematiche legate alle scale mobili, aggiungendosi alla fermata Barberini, chiusa da mesi.

Dal 18 ottobre la stazione Baldo degli Ubaldi della linea A della metropolitana resterà chiusa per circa tre mesi per consentire lo svolgimento dell’attività di revisione ventennale di scale mobili e ascensori, “attività obbligatoria in base alle vigenti norme sull’esercizio degli impianti di traslazione”, fa sapere l’Atac.

I reni della metro A, quindi, transiteranno senza effettuare la fermata. “Saranno sottoposte a revisione 12 scale mobili e 7 ascensori” spiega l’Atac, scusandosi per il disagio. In alternativa alla stazione Baldo degli Ubaldi potranno essere utilizzate le vicine stazioni di Cornelia e Valle Aurelia, dove i treni della metro A continueranno a fermare regolarmente. Per tutta la durata della chiusura della stazione, la linea bus 490 (stazione Tiburtina-Cornelia) sarà potenziata. La linea 490 è accessibile ai passeggeri a ridotta mobilità.