Sbanda in moto e travolge bicicletta: centauro in codice rosso

Stava guidando sulla strada provinciale 227 tra Santa Margherita Ligure e Portofino, quando ha perso il controllo della moto e ha travolto anche una bicicletta. L’incidente è avvenuto questa mattina proprio nel tratto ricostruito dopo il crollo a seguito della mareggiata dell’ottobre scorso.

Il motociclista è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia locale di Portofino e di Santa Margherita Ligure per ricostruire l’accaduto. Per circa 15 minuti il tratto di strada è stato chiuso. Proprio ieri la Città Metropolitana di Genova aveva riattivato il senso unico alternato regolato da semafori per completare i lavori di ricostruzione.