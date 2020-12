Sarzana in residenza anziani nasce ‘stanza degli auguri’

La prossima settimana, dopo il sopralluogo effettuato nella residenza Sabbadini di Sarzana dalla cooperativa sociale Coopselios con i responsabili della sicurezza e aver effettuato tutte le verifiche del caso, inizieranno i lavori per montare una struttura in plexiglas, dotata di interfono, nella sala comune al piano terra della struttura di via Falcinello. Lo comunica il Comune di Sarzana.

“Abbiamo individuato uno spazio ad hoc come luogo di incontro tra parenti e ospiti residenti- ha detto il vicesindaco e assessore alla sanità Costantino Eretta -. L’area verrà delimitata da plexiglas e sarà fornita di interfono per i collegamenti diretti tra familiari e residenti. I familiari così saranno a stretto contatto con i loro parenti. Da noi la cosiddetta stanza degli abbracci, che altrove ha presentato difficoltà organizzative e di rischio per le attività di sanificazione, nonché tempi più lunghi di fornitura, è stata sostituita con questa soluzione che presenta profili di maggiore tutela e consente una tempistica per la sua realizzazione più rapida”. I lavori per la realizzazione dello spazio saranno terminati entro l’inizio della prossima settimana, così da permettere l’accesso ai familiari prima del Natale.