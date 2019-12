Sardine a Roma: 100 mila in piazza San Giovanni

Domani in piazza le Sardine a Roma: si punta ad essere 100 mila.

Prima della manifestazione di domani, parla il leader delle Sardine Mattia Santori: “E’ chiaro che la manifestazione nella Capitale assume una valenza nazionale”.

Prosegue: “L’obiettivo di radunare 100mila persone è molto coraggioso. Ma nelle ultime settimane essere ambiziosi ha pagato. Arriveranno persone da tutta Italia, questo è bellissimo però, sarà principalmente la piazza di Roma. C’è stato un invito, quindi, è Roma che perde o vince questa sfida.

I militanti di Forza Nuova o di Casapound? Penso non verranno ma in caso contrario qualche decina di guastatori non riuscirà a rovinare la festa. Poi “se vogliono partecipare ad una manifestazione antifascista in cui si canta ‘Bella Ciao’ organizzata da un ragazzo di colore che lotta per lo ‘Ius Soli’, hanno un problema interno”.

Parlando del movimento Conte commenta: “E’ un movimento che mi procura simpatia, c’è voglia di partecipazione. Non vedo perché dovremmo essere preoccupati da queste manifestazioni di cui colgo tutta la positività. Incontrarli? Se vorranno io sono a disposizione, ma c’è molto rispetto da parte mia, non mi spingo io a propormi perché potrei essere frainteso, come un tentativo di mettere il cappello sopra”.