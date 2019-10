Sara Scimmi: archiviata inchiesta per omicidio volontario

Sara Scimmi: archiviata l’inchiesta per omicidio volontario, le indagini proseguono.

La storia di Sara Scimmi, la ragazza di 19 anni di Castelfiorentino travolta e uccisa da un tir il 9 settembre 2017, continua ad essere piena di dubbi.

Anna Liguori, il gip del tribunale di Firenze ha archiviato in modo definitivo il secondo fascicolo dell’inchiesta sull’accaduto, quello per omicidio volontario, come richiesto dalla pm Alessandra Falcone.

L’ipotesi di reato formulata contro ignoti, scrive il giudice, è “inverosimile alla luce degli elementi raccolti nel corso delle indagini”.

All’archiviazione si erano opposti i legali della famiglia Scimmi. Essi infatti ritenevano che la ragazza fosse stata aggredita e poi abbandonata in mezzo alla strada. Tuttavia, nessuno degli accertamenti effettuati ha dato credito a questa ipotesi.

L’unico aspetto certo è che alle 3 e 20 di notte, un tir, che procedeva oltre il limite di velocità, ha investito la 19enne distesa sull’asfalto priva di sensi.

Non si può escludere che prima la giovane sia stata urtata da un’altra auto. Per questo motivo si sarebbe sdraiata a terra. A sostenere l’ipotesi della rapina vi è il fatto che la ragazza non avesse addosso il suo anello e il suo bracciale.

Tuttavia, il cellulare è stato ritrovato sul luogo dell’incidente.