TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA Procedura esecutiva immobiliare riunita R.G.E. n° 598/2014+532/2021

AVVISO DI VENDITA

IL GIORNO 01/12/2024 alle ore 14:30 presso il Tribunale di Genova, 3° piano. aula 46 Piazza Portoria 1:sarà posta in vendita senza incanto

h. 14:00 – LOTTO 8 – Perizia “H8” Quota di proprietà pari al 50% di appartamento, destinato a civile abitazione, con annessa porzione di copertura e cantina al piano seminterrato, di vani 6,5 catastali, posto al piano 6° interno 24, del civico 83 di Via G. Poirè in Loc. Manesseno nel Comune di Sant’Olcese;

1.1 –APPARTAMENTO – Quota di comproprietà pari al 50% di appartamento, di vani 6,5 catastali,

posto al piano 6° interno 24, del civico 83 di Via G. Poirè in Loc. Manesseno nel Comune di Sant’Olcese;

1.2. -Porzione di lastrico solare ad uso esclusivo, ubicata al di sopra dell’appartamento raggiungibile

attraverso il vano scala comune.

1.3 –Cantina ubicata al primo piano sottostrada

DATI CATASTALI

Al Catasto Urbano del Comune di Sant’Olcese è censito con la particella 94, sub. 30 del foglio 17, Categoria

A/2, Classe 3, vani catastali 6,5, superficie catastale mq. 129, rendita catastale Euro 721,75 (all. “1).

PREZZO BASE ASTA LOTTO: Euro 174.000.00 (euro centosettantaquattro/00)(Sono ammissibili anche offerte inferiori a tale prezzo, fino al limite del 75% del prezzobase).Saranno comunque ritenute valide, al fine di partecipare alla gara, offerte non inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base d’asta e quindi non inferiori a € 130.500,00, come da condizioni sotto riportate).

Aumento minimo dei rilanci: Euro 1.000,00 (euro mille/00).

REGOLAMENTO PER COLORO CHE PARTECIPERANNO SECONDO LA

MODALITA’ TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 di DUE giorni feriali, e, quindi, entro il 29/11/2023, precedenti l’udienza fissata per la vendita mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it-

L’offerta presentata è irrevocabile.

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita(spese 15% dell’offerta, cauzione 10% dell’offerta; entrambe con assegni circolari non trasferibili intestati “Procedura esecutiva immobiliare RGE nr. 598/2014+532/2021“di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; è escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte in bollo, in busta chiusa, dovranno essere presentate presso lo studio del delegato Dott.Andrea Bruni Prencipe, con studio sito in Genova Via Assarotti n. 3/3 tel. 010/83.91.347- 010/420.70.22, entro le ore 13:00 del 09/08/2017). Non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base. In caso di offerta inferiore rispetto al prezzo base, ma in misura non superiore ad un quarto, il delegato potrà far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare Avviso di vendita, Relazione di stima e documentazione sui siti internet: www.astegiudiziarie.it, www.genovaogginotizie.it, www.tribunaliitaliani.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it e www.genova.reppubblica.it www. cambiocasa.it

Per maggiori informazioni, rivolgersi presso lo studio del professionista delegato Dr. Andrea Bruni Prencipe in Genova, Via Assarotti,3 int. 3, previo appuntamento telefonico da fissare al numero Tel. 010 – 8391347 e/o al Custode Giudiziario, Sovemo S.r.l., con sede in Genova Corso Europa 139 (tel. 0105299253 – email: genova@sovemo.com).

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.