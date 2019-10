Santa Margherita, manifestazione “Vai tranquillo” assieme ai VVF

Anche quest’anno i vigili del fuoco di Rapallo partecipano alla manifestazione “Vai tranquillo” che si tiene stamane a Santa Margherita Ligure

L’incontro è destinato agli studenti, con il fine di trasmettere loro piccole nozioni di vita quotidiana finalizzate alla sicurezza. I vigili del fuoco sono coinvolti in questo progetto che coinvolge diversi enti contribuendo per gli aspetti di sicurezza domestica, prevenzione incendi ma anche per un approccio alla sicurezza basato su una mentalità da acquisire e da stimolare.