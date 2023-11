Santa Barbara, i Vigili del fuoco volontari incontrano i giovani

Come da tradizione il giorno di Santa Barbara la città festeggia i suoi Vigili del fuoco volontari di Trento (13 Corpi composti da 331 operatori, 77 allievi, 44 onorari, 20 sostenitori e 17 vigili di complemento).

Quest’anno però non ci sarà più la consueta festa in piazza del Duomo con il ringraziamento pubblico della città nei confronti dei vigili del fuoco volontari, sempre presenti e pronti ad aiutare sia in caso di calamità che di piccoli inconvenienti.

Il primo e il 2 dicembre saranno i Vigili del fuoco ad andare a incontrare il territorio, in particolar modo il mondo dei giovani. Sono state individuate alcune realtà giovanili alle quali i vigili del fuoco porteranno un piccolo dono e offriranno attività diversificate, anche con i mezzi e giochi di intrattenimento per far conoscere il mondo dei volontari.

Nella giornata di sabato 2 dicembre alle ore 11:00 nel salone di rappresentanza di Palazzo Geremia è previsto un momento istituzionale. Il programma prevede la presentazione alla cittadinanza delle attività svolte nel corso del 2023 dai Corpi dei Vigili del fuoco volontari di Trento, con gli interventi più significativi e i dati più rilevanti, nonché la presentazione delle attività degli allievi.

Parteciperanno e interverranno all’incontro il sindaco di Trento Franco Ianeselli, l’assessore con delega alla Protezione civile Italo Gilmozzi, il Comandante del Corpo dei vigili del fuoco di Gardolo Denis Biasiolli e la responsabile distrettuale degli allievi Sara Puel.

Numerosi saranno invece gli appuntamenti sul territorio in programma l’1 e il 2 dicembre.

Vedi il programma completo nel testo dell’avviso in allegato.