Sanremo 2024: I Look Migliori e Peggiori della Terza Serata

Sanremo 2024: I Look di Amadeus e della co-conduttrice Teresa Mannino

Sulla prestigiosa scena dell’Ariston, la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo è in corso, e i Big in gara non deludono con i loro audaci look. Ecco i nostri giudizi.

Sanremo 2024: I Look dei Big Promossi

I Big maschili della 74ª edizione del Festival di Sanremo abbracciano il total black con successo. Dallo stile elegante di Antonio Riva alla sobria scelta di Mr Rain, ecco chi ha brillato.

Sanremo 2024: I Look Peggiori della Terza Serata

Alcuni artisti non hanno centrato l’obiettivo con i loro outfit durante la terza serata del Festival. Dal tentativo poco convincente del Tre all’eccesso di glitter di Fred De Palma, ecco chi ha deluso.

In diretta su Rai 1, il Teatro Ariston ospita la competizione musicale più attesa dell’anno: il Festival di Sanremo. Mentre i 30 artisti si contendono la vittoria con le loro canzoni, non trascurano l’importanza dei loro look, offrendoci uno spettacolo visivo oltre che musicale. Ecco quindi i giudizi sui migliori e peggiori look della terza serata della kermesse.

Sanremo 2024: I Look di Amadeus e della co-conduttrice Teresa Mannino

Amadeus opta per il colore oro per la sua apparizione durante la terza serata. Il suo abito firmato Gai Mattiolo, con giacca monopetto, papillon e pantalone sartoriale, è un classico ormai consolidato. Tuttavia, il colore dorato aggiunge un tocco di eleganza, soprattutto grazie ai contrasti ben studiati.

Teresa Mannino, con il suo solito spirito allegro, fa il suo ingresso all’Ariston. Tuttavia, il suo primo look firmato da Roberto Puglisi per Cavalli è un po’ eccessivo: un completo total white con camicia semi-trasparente, reggiseno in vista e pantaloni palazzo, accompagnato da scarpe a punta. Non aiuta neppure il fatto che abbia scelto di indossare tre varianti dello stesso completo, una decisione poco apprezzata.

Sanremo 2024: I Look dei Big Promossi

Maninni opta per un total black, un’opzione che sembra aver conquistato molti cantanti maschili quest’anno. Il look di Antonio Riva è semplice ma di impatto, con una camicia impreziosita da micro-applicazioni floreali e un pantalone super high waist. Splendidi anche i gioielli tempestati di brillanti.

Anche Mr Rain sceglie il total black con un completo Fendi, sebbene non susciti particolare entusiasmo. Il look, composto da giacca oversize e pantalone dritto, sembra un po’ troppo sobrio, seppur adeguato.

Clara si distingue con un magnifico abito di Andrea Adamo. L’abito nero con cut-out sulla spalla sinistra e drappeggio sull’addome è estremamente elegante, reso più giocoso dagli occhiali da vista. Una scelta vincente.

Rose Villain opta per un look sobrio, ma altrettanto glamour. Indossando una tuta intera Balenciaga nera, ricorda i look iconici di Kim Kardashian, dimostrando classe e modernità.

Sanremo 2024: I Look Peggiori della Terza Serata

Il Tre delude con una scelta poco ispirata: maglietta e completo total black. Un look che avrebbe potuto essere promosso, se non fosse stato per l’azzardo delle magliette al debutto sanremese.

Fred De Palma sembra confuso nel suo look. Sebbene il completo SSheena sia interessante, la camicia glitter con reggicalze lo rende poco elegante e disarmonico.

Mahmood, nonostante la sua solita classe, non convince con la sua tuta worker di Loewe. Nonostante le treccine tirate siano un tocco interessante, il modello total black non risulta convincente.

Sanremo 2024 ci regala momenti di grande spettacolo e glamour, ma anche qualche delusione. Restiamo in attesa dei prossimi look che ci riserveranno i Big della musica italiana.