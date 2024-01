Sanremo 2024: Amadeus Risponde alle Polemiche sulla Presenza dei 7 Cantanti di Amici al Festival

Il Festival di Sanremo 2024 si avvicina rapidamente, e con l’annuncio dei co-conduttori che affiancheranno Amadeus nella settimana dal 6 al 10 febbraio 2024, e dei grandi nomi che si esibiranno sul prestigioso palco dell’Ariston, sono iniziate le prime polemiche sulla massiccia partecipazione di cantanti provenienti dal talent show “Amici” di Maria De Filippi, trasmesso su Canale 5.

Le Prime Critiche e la Risposta di Amadeus

In un’intervista al settimanale Chi, Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival, ha affrontato con determinazione le numerose polemiche scatenate dall’annuncio dei Big partecipanti alla kermesse canora. Sette cantanti provenienti dalla scuola di Amici, tra cui The Kolors, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, Angelina Mango, Annalisa, Sangiovanni e Maninni, si esibiranno all’Ariston, suscitando per alcuni critiche riguardo a una presenza così imponente di talenti provenienti da un talent show.

Amadeus, tuttavia, ha affrontato con fermezza queste critiche. Secondo il conduttore, sarebbe ingiusto escludere un artista solo perché non proviene da un programma Rai. La sua selezione degli artisti è stata guidata dalla sua curiosità per le canzoni presentate:

“Non ho preclusioni, se qualcosa mi piace, che venga da Amici, X Factor o altri talent, non trovo giusto escludere un artista a priori solo perché non viene da programmi Rai. Se ci sono trasmissioni che forniscono talenti, le guardo. Sono sempre alla ricerca, ho molta curiosità per tutto”

Un Futuro Incerto e un Tributo agli Anni di Sanremo

Amadeus ha anche toccato il delicato argomento di condurre un possibile sesto Sanremo, una proposta che la Rai sembra avergli presentato. Tuttavia, il conduttore sembra deciso a fermarsi a cinque ed eguagliare risultati di illustri presentatori come Pippo Baudo e Mike Bongiorno:

“Ho detto ‘mi fermo a cinque Festival consecutivi’ anche perché altrimenti Fiorello mi chiude in una stanza e butta la chiave! Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto, mi lusinga. Ho detto, per una questione di rispetto, per non essere categorico: ‘Facciamo la settimana del Festival e poi ci sediamo e capiamo’. L’intenzione è di fermarmi a cinque consecutivi, già aver raggiunto il traguardo di personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore.”

Con il Festival di Sanremo alle porte, la passione di Amadeus per la musica e la sua apertura a talenti provenienti da diverse fonti promettono un evento ricco di emozioni e sorprese. La scelta di abbracciare la diversità musicale si rivela un segno di modernità, portando il Festival a nuove vette di eclettismo.