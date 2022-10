Sanità. Ok dalla commissione a Daniela Donetti per la direzione del Sant’ Andrea

Tre i voti contrari.

11/10/2022 –

Con 13 voti favorevoli e tre contrari, la commissione Sanità, presieduta da Rodolfo Lena, oggi ha dato l’ok allo Schema di decreto del Presidente della Regione Lazio N. 115/VII sulla “Nomina del Direttore Generale dell’A.O.U. Sant’Andrea.”

“Il profilo curriculare della dottoressa Daniela Donetti – ha dichiarato l’assessore Alessio D’Amato, presente alla seduta – già direttore generale della Asl di Viterbo, è di grande spessore amministrativo e manageriale, fattori determinanti per la gestione di un importante realtà unversitaria come il Sant’Andrea”.

Donetti è alla guida della sanità nella Tuscia dal 2015, sua la direzione negli anni complessi e difficili della pandemia Covid-19, dove la sanità viterbese ha saputo dare una buona prova di resilienza e capacità organizzativa. Apprezzamenti al lavoro svolto dalla direttora Donetti sono giunti anche dagli interventi dei consiglieri Giuseppe Simeone (FI) e Enrico Panunzi (Pd) . Di parere contrario, invece, il tenore delle dichiarazioni del consigliere Giancarlo Righini ( FdI) , il quale ha ricordato i fatti di cronaca risalenti alle elezioni comunali di Viterbo, quando il Pd schierò 40 candidati dal mondo Asl . “Crediamo – ha dichiarato Righini – che in quell’occasione la dottoressa, a capo della Asl viterbese, non abbia condotto i giusti controlli”. Contraria anche la consigliera Laura Corrotti (FdI) “si tratta di una nomina inopportuna a pochi giorni dalle elezioni”, no anche dal consigliere Daniele Giannini (Lega).

A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio