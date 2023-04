“Nel giorno della scomparsa di Cesare Fumagalli, ne voglio anzitutto ricordare l’importante contributo reso allo sviluppo dell’associazionismo d’impresa e del lavoro autonomo nel nostro Paese e, in particolare, l’impegno tenace per la promozione delle ragioni e dei valori del mondo dell’impresa diffusa e protagonista dei processi di sviluppo territoriale: un impegno che abbiamo anche avuto modo di condividere attraverso l’esperienza di Rete Imprese Italia. La sua competenza, la sua esperienza, la sua passione ci mancheranno. Alla famiglia, le più sentite condoglianze mie personali e di tutta Confcommercio-Imprese per l’Italia”: così Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio, ricorda oggi la figura di Cesare Fumagalli, già Segretario Generale di Confartigianato Imprese.