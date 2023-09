“Con la scomparsa del Presidente Emerito Giorgio Napolitano, l’Italia perde un protagonista di primo piano della storia della Repubblica. Un protagonista costantemente impegnato per l’avanzamento delle riforme necessarie tanto per lo sviluppo della nostra democrazia, quanto per lo sviluppo del progetto europeo”: così Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, ricorda oggi la figura di Giorgio Napolitano.

“Nel tempo della permacrisi, va particolarmente tenuto presente – prosegue Sangalli – quanto il Presidente Napolitano sottolineava nel messaggio di fine anno del 2008: la crisi va affrontata come prova e come occasione per nuove prospettive di sviluppo, e nel fronteggiare la crisi l’Italia opera come parte di un’Europa unita”.

“Alla Signora Clio e alla famiglia tutta – conclude Sangalli – porgiamo le più sentite condoglianze“.